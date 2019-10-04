中美貿易戰及本地社會運動持續，早前財政司司長陳茂波已宣布推出進一步支援中小企業措施，今日則到本港首富、長和系創辦人李嘉誠出手。李嘉誠基金會公布，會捐資10億元，配合特區政府支援措施和發放機制，及時幫助有需要的本地中小企，細節將與政府商議。

目前全球經濟放緩，加上香港本地經濟面臨前所未有的挑戰，為支持本地中小企渡過時艱，紓緩壓力，基金會公布捐款10億元。基金會主席李嘉誠指，「配合政府新宣佈的20億中小企備用資金，期望基金會這10億能起帶頭作用，歡迎各界提供意見，合心合力，集思廣益 ，一以貫之。」

以往李嘉誠基金會主力支持教育和醫療及其他慈善項目，今次是罕有以基金會名義支持中小企。而在今年八月，政府曾推出「派糖」措施亦針對中小企業，包括為兩個協助中小企的專項基金額外注資各10億元，共20億元支持中小企。

現年91歲的李嘉誠自退休後鮮有評論本港政經，但近期曾就本港發生的社會事件發聲，包括於本港報章頭版以八字「黃台之瓜，何堪再摘」刊登全版廣告，又在慈山寺活動時呼籲「希望年輕人能夠體諒大局，執政的亦都能夠對我們未來的主人翁……網開一面」，又指今次事件是「除了二次世界大戰之外，我認為今次是最大最大的衝擊」。

惟其言論不獲內地網民及官媒接受，更批評他「縱容犯罪，不是為香港著想」等。近日長和系總部長江中心亦被質疑撤走國旗、區旗，但其後長和回應指，每年十月一日國慶，長江集團中心門外三枝旗杆均掛上國旗、區旗及長江實業之旗幟；之後，該三枝旗杆會掛上長江實業、長江和記（前為和記黃埔）及長江基建之旗幟，過往多年一直如此。

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