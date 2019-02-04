傳禁蒙面法將於午夜實施，恒指今早高開59點已成半日最高位，其後最多暫跌185點，低見25924點。恒指半日跌140點或0.54%，報25969點，成交金額334億元；國指跌42點或0.41%，報10178點。

內房9月份銷數據佳，碧桂園（2007）升2.97%，收報10.4元，是升幅最大的藍籌，同時亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻6點；金沙中國（1928）跌2.07%，收報35.55元，是跌幅最大的藍籌。工行（1398）跌1.15%，收報5.18元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低13點。

政府擬禁蒙面，可能引發激烈衝突，反修例相關股下跌，港鐵（0066）跌1.12%，收報44元；九龍倉置業（1997）跌1.15%，收報42.85元；優品360（2360）跌1.4%，報2.03元。地產股偏軟，新地（0016）跌1.84%，收報112.1元；新世界發展（0017）跌1.14%，收報10.4元；恒地（0012）跌1.09%，收報36.45元。

內房傳統旺季「金九」數據陸續出爐，龍頭中國恒大（3333）首九個月合約銷售已達4531.9億元人民幣，較去年首九個月按年增約1.14%，首九個月已完成全年目標6000億元的75.5%。恒大半日升3.5%，報17.3元，內房藍籌個別發展，中海外（0688）升0.6%，收報25.05元，潤地（1109）跌0.15%，收報33.2元。

有「最強蘋果分析師」之稱、天風國際分析師郭明錤發表報告指，蘋果預計在明年第一季度發布iPhone SE2，料售價相對低廉，或在4000元人民幣以內。蘋果零件供應商瑞聲（2018）升1.9%，收報42.95元。另一手機設備股舜宇（2382）升0.17%，收報118.9元。

十一黃金周首兩日訪澳旅客升幅放緩，濠賭股下跌，銀娛（0027）跌2%，收報49元；金沙中國（1928）跌2.07%，收報35.55元。

憧憬美國減息，銀行股下跌，中銀香港（2388）跌1.51%，收報26.05元；恒生（0011）跌0.6%，收報166.9元；匯控（0005）跌0.17%，收報58.75元。

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