香港零售管理協會主席謝邱安儀今早出席電台節目時指出，現時行業已十分靜淡，加上近日港鐵（0066）經常暫停車站服務，零售商提早關門，即使設立《反蒙面法》或實施宵禁令，對零售市道或銷售影響不大，行業最重要是成本控制，再次呼籲業主與業界共渡時艱。她表示，過去舉辦大型盛事可帶動海外旅客來港參加活動，政府取消大型盛事雖然影響氣氛，但亦明白人身安全最重要。

珠寶首飾、鐘表及名貴禮物類別8月銷售按年大減近5成，她表示，由於旅客人數大減，主要由旅客帶動的中高價商品表現疲弱，本地市場氣氛亦趨向不購買非日用品，在婚嫁等有需要時便會購買商品，令生意亦明顯暗淡。

謝邱安儀坦言，受現時社會運動影響，難以刺激消費，會員更加集中減低成本，其中最高成本便是租金，因此協會一直呼籲各大業主與商戶共渡時艱。她解釋，因為現時活動大大影響人流，商戶繳交的租金是反映應有人流，推出舒緩措施是合理及有需要的動作。以旅遊區為例，會員反映整體人流減少超過一半，民生區方面，一旦出現示威事件，商場接近沒有消費者，平日的購物情緒亦會受影響。

她續稱，現時個別私人業主，主要是街舖有減租，大型商場方面，業主如太地（1972）及希慎（0014）已推出措施，但其他大型商場則繼續觀察情況。裁員方面，業界原先預計9月後示威活動有所減少，因此建議員工盡快放大假，現時已不再聘請兼職，如果情況一直未有改善，就迫於無奈需要裁員。

記者：蕭嘉聰

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