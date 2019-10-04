香港民主抗議活動漸趨激烈。彭博報道，蘋果公司的自主應用商店App Store正就近期拒絕允許一個旨在追蹤警察動向的App上架的決定做重新評估。

媒體引述匿名的開發者介紹，該名為「HKmap.live」的App為網站的移動版，該網站可以幫助用戶避免潛在危險區域。報道引述蘋果拒絕通知書的副本顯示，該應用被拒絕的原因是「促進、支持和鼓勵非法的行動」；「特別是，該應用允許用戶逃避執法。」

報道引述開發者表示，有關應用程序旨在「顯示香港正發生的事件」，惟用戶如何使用該訊息是他們自己的選擇。公司一般不鼓勵在地圖上提出任何建議，程式最終目標是為所有人提供安全。

開發者又在Twitter指責蘋果拒絕該應用是不公正，因其他應用程序也可以幫助駕駛員避開交通攝像頭和警察。蘋果在假設HKmap.live的用戶是違法者，所以他們會逃避執法，這顯然是兩回事。

開發者又稱，該款應用程序最初在9月21日向App Store提出申請，9月26日被拒，理由與付款選項等問題有關。在解決問題後，該應用又被重新提交，10月2日再次被蘋果公司拒絕，理由是其會幫助用戶逃避執法。周四早些時候該款應用又被再次提交審核。

重新審核是一種常見的做法，根據蘋果公司的網站，每周提交審議的10萬個應用程序中大約有40%會被拒絕。

彭博暫未能聯繫蘋果發言人就此事作出回應。

蘋果概念股瑞聲（2018）暫升2.02%，現報43元。

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