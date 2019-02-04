本港社會條氣氛持續緊張，經濟下行壓力大。最新採購經理指數 (PMI) 顯示，9 月份香港私營經濟仍陷急劇衰退。貿易緊張局勢和政治動盪繼續打擊市場需求，導致企業的新訂單量和業務量大幅下跌；悲觀情緒也越見升溫，商業信心跌至新低。

經季節調整後，9月份日經香港採購經理指數(PMI)由8月份的 40.8微升至41.5，顯示私營經濟的景氣度下滑至2009年2月以來次低；而第三季度的PMI平均值為42，亦降至2009年首季以來最低。

9月份新業務量繼續急劇惡化，惟跌幅已較8月份放緩。調查資料顯示，新工作量受累於內地訂單大幅下滑，9月份呈2009年2月以來的第二大跌幅。

銷情持續轉差導致第三季尾的業務量進一步緊縮。產出量的下跌速度雖較8月份放緩，但仍處2009年初以來次高。

企業進一步削減採購活動，更加顯示企業的悲觀情緒。投入品採購量錄得該項調查歷來21年的第二大跌幅，也成為投入品庫存消耗率再創新高的原因之一。企業指出，銷情下滑、對前景悲觀皆是投入品庫存急劇緊縮的主要原因。

另外，就業指數連續第二個月下降，惟職位的裁減速度尚算輕 微，但亦較8月份加快。

IHS Markit 首席經濟師 Bernard Aw指出，香港私營經濟於9月份仍然低迷。業務量繼續受長期的政治示威活動影響，其中以旅遊業和零售業最受波及。有企業指出，美中貿易緊張 持續也是經濟下行的背後原因。

另外，第三季度PMI平均值為42，觸及2009年初全球金融危機高峰點的低位，並大致反映香港第三季經濟按年收縮3%。

他認為，PMI多個指標顯示，隨著悲觀情緒升溫，經濟低迷難於短期內消退，而企業對未來一年產出的經營信心，則下滑至7年半以來的最低水平