憧憬美國減息，港股今早跟隨美股向上，恒指今早高開59點或0.23%，報26169點，成交金額41億元；國指今早高開34點或0.34%，報10255點。

申洲國際（2313）升2.9%，報106.3元，是升幅最大的藍籌，新地（0016）跌0.7%，報113.4元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升0.49%，報326.8元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻12點；建行（0939）跌0.17%，報5.98元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低3點。

《南華早報》引述知情人士報道稱，違犯蒙面法可能面臨入獄一年或罰款25,000港元（3,190美元）的懲罰。新法律將明確闡明在抗議活動中禁止人們戴口罩的情形，而醫療理有使用手術用口罩有機會獲豁免。反修例相關股，港鐵（0066）無升跌，報44.5元、九龍倉置業（1997）升0.35%，報43.5元、莎莎（0178）跌1.2%。

路透引述三位股東和一位未具名銀行業知情人士的話報道稱，倫交所一些投資者告訴港交所（0388），必須將出價提高20%並增加現金部分，才對他們構成吸引力。港交所跌0.17%，報229元。

憧憬美國減息，銀行股向上，恒生（0011）升0.71%，報169.1元；中銀香港（2388）升0.38%，報26.55元；匯控（0005）則無升跌，報58.85元。

皇璽（8300）昨晚公布，旗下全資附屬飲食聯盟以總代價575萬元向稻香（0573）收購「度小月」3成股本、營運品牌「Flamingo Bloom」的明昇及Forever Drinks權益4成股權、營運品牌「翰林茶館╱棧」品牌的天創4成股權，總代價以現金支付。稻香無升跌。

《路透》引述消息人士稱，民航局已經拒絕了國泰航空（0293）一些航班整個機組人員名單。但沒有透露原因。國泰開市升0.9%，報10.14元。

內房傳統旺季「金九」數據陸續出爐，龍頭中國恒大（3333）首九個月合約銷售已達4531.9億元人民幣，較去年首九個月累計合約銷售額4481億元，按年增約1.14%，首九個月已完成全年目標6000億元的75.5%。開市報16.9元，升1.19%。

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