美股借憧憬減息而反彈，港股ADR則仍跌6點或0.02%，報26103點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升0.51%，折合報326.85元；匯控（0005）跌0.46%，折合報58.58元；建行（0939）跌0.57%，折合報5.96元。

今日焦點股份可留意：

《南華早報》引述知情人士報道稱，政府認為等到16日立會開會太遲，急不及待地要宣布立蒙面法，計劃禁止市民在公眾集會上戴口罩，否則可能面臨入獄一年或罰款25,000元的懲罰。新法律將明確闡明在抗議活動中禁止人們戴口罩的情形，而醫療理由使用手術用口罩有機會獲豁免。留意反例相關股。

路透引述三位股東和一位未具名銀行業知情人士的話報道稱，倫交所一些投資者告訴港交所（0388），必須將出價提高20%並增加現金部分，才對他們構成吸引力。

皇璽（8300）昨晚公布，旗下全資附屬飲食聯盟以總代價575萬元向稻香（0573）收購「度小月」3成股本、營運品牌「Flamingo Bloom」的明昇及Forever Drinks權益4成股權、營運品牌「翰林茶館╱棧」品牌的天創4成股權，總代價以現金支付。

《路透》引述消息人士稱，民航局已經拒絕了國泰航空（0293）一些航班整個機組人員名單。但沒有透露原因。

內房傳統旺季「金九」數據陸續出爐，龍頭中國恒大（3333）首九個月合約銷售已達4531.9億元人民幣（下同），較去年首九個月累計合約銷售額4481億元，按年增約1.14%，首九個月已完成全年目標6000億元的75.5%。

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