美國數據續差，ISM非製造業指數跌至3年以來最低，且低於市場預期，服務就業指標亦創五年多以來的最低水平，近期數據差引發股市下挫，市場目前憧憬美國本月將會減息以支撐日漸顯露疲軟跡象的經濟，預計今年還將降息兩次。道指低開39點後，最多跌335點，但其後止回升最多126點。

道瓊斯工業平均指數收漲122點，升幅0.47%，報26201點。標普500指數收漲23點，升幅0.8%，報2910點。納斯達克綜合指數收漲87點，或1.12%，報7872點。

波音升1.28%，報372.07美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻31點，而聯合健康保險跌0.64%，報215.36元，拖低道指9點。

科技股方面，蘋果收市報220.82元，升0.84%，谷歌母公司Alphabet收市報1189.43元，升0.97%，亞馬遜收市報1724.42元，升0.65%，Facebook收市報179.38元，升2.73%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.02%，報377點。德國DAX指數收跌2.77%，報11925點；法國CAC 40指數漲0.3%，報5438點；英國富時100指數收跌0.64%，報7077點。