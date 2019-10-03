​港鐵封站，遍地開花。

​十一國慶，港鐵（0066）在對上一日已事先張揚要關閉三個熱門抗爭車站，之後封站如病毒般擴散，到午後更宣布整條荃灣線停駛。接近傍晚，已封站的港鐵車站幾乎數之不盡，既限制了示威者走上街頭的便利度，同時也杜絕了市民外出的意欲，配合港九多個大型商場「玉石俱焚」式地全面暫停營業，當權者的目的只有一個 --市民最好安留家中，就算是純粹想「行街」的和理非，也想恫嚇到你不敢外出。

​反送中運動發展至今近四個月，最受香港人信賴的公共交通運輸系統，由港鐵變成「黨鐵」，或許如7月才上任的主席歐陽伯權所言，確實是始料不及。記得反送中之初，港鐵並非針對對象，示威者即使在抗爭後撤退，也會一個一個購票入閘乘車，所以才有市民放下大堆散銀在購票機附近，甚至有買下幾十、幾百張車票的義舉，亦成為無知的行政會議成員葉國謙，指示威者背後必有「幕後大佬」的所謂證據。

​721元朗站的襲擊事件，雖然港鐵職員因未及時處理事件，也被指需要負上一定責任，不過市民眼睛普遍是雪亮的，事件始作俑者是鄉黑，幫兇是用了39分鐘才到現場的克警，港鐵所受的批評仍相對輕微。回想抗爭的首兩個月，每當有激烈衝突發生，港鐵也會有封站、飛站，但同時會安排「吉車」，接走站內仍然滯留的乘客。即使是三罷前後的不合作運動，衝突亦主要發生在抗爭者與持反對意見的市民之間，港鐵未受波及。那時候，市民與港鐵的關係仍算和諧。

​事情的轉捩點，是8月下旬的官媒社評。《環球時報》作為中共喉舌，公開批評港鐵在衝突發生時，未有配合警方執法，更提供免費專車接送示威者集體離開，更指這做法是變相鼓勵，與止暴制亂背道而馳；不過最致命，是社評將港鐵與當時已因打壓至「跪低」的國泰航空（0293）歸類為同類，更暗示它們或明或暗地倒向破壞法治的一方。得到國家認證，港鐵當然不敢怠慢，加上其大股東為香港政府，也實在違背不得。在其後的公眾活動，港鐵在尚未發生衝突已先行封站，用「保護員工、乘客安全」作幌子，隱藏了「不想市民走上街頭」的目的，並擺出「是暴徒為市民帶來不便」的態度。831太子事件後，港鐵拒絕公開閉路電視畫面，更被視為與警察同行。港鐵自始正式受勳，榮升為「黨鐵」。

​作為金融人，當然較著緊「黨鐵」煉成前後的股價表現。港鐵作為傳統公用股，股價表現一向穩定，即使7月中因沙中線等要撥備24億，更首次發出盈警，股價當日亦只是跌約3%，仍然高見在53元以上；不過被標籤為「黨鐵」後，港鐵近期低見44元以下，由高到低，跌幅接近兩成（已除的中期息只有25仙，影響極微）。雖然恒指同期跌幅亦達2,000點，但以跌幅計只有一成，這額外一成的跌幅，容我帶點主觀地說，或許就是「黨鐵」效應所帶來的折讓。

​根據歐陽伯權所言， 近期車站破壞帶來逾3,000至4,000萬元的財產損失，數字其實遠比預期少，也少不免會將數字與立法會約5,000萬元的維修費用相比。多個車站的嚴重損毀，竟然比一個立法會的損失少，香港政府也實在「篤數」篤得太過份。港鐵跑輸大市，當然不會來自這幾千萬的財物損失，別忘記高鐵超支、沙中線撥備，動輒也以十億計，港鐵股價也未受到多少負面影響，更反而節節破頂。投資市場跟紅頂白，港鐵走勢突然逆轉，自然是有Smart Money，發覺近期的社會事件，開始影響到港鐵的根基。

​誠然，港鐵封站，對客運業務確實有影響，最新公布的8月乘客量按月跌約4%，但客運業務從來不是港鐵的命根，以上半年計，客運業務收入達107億，但帶來的盈利只有9.5億，利潤率低得可憐，佔其撥備前的整體盈利亦只有近12%。雖然預期客運量下半年有減無增，但港鐵也算是獨市生意，在沒有衝突的平常日子，仍然是市民賴以上班的主要運輸工具。當然，若以投資角度計，公用股的護城河就是穩定性，連客運量的穩定性都受到影響，其護城河也少不免被填平了些少。

​不少人可能以為，物業發展應該才是港鐵的根本。對…了一部分吧！物業發展在上半年為港鐵帶來近9億的利潤，其實比客運業務更少，不過期內開售的新盤日出康城MONTARA及GRAND MONTARA似乎未入帳，近9億利潤主要來自其他樓盤的貨尾，數字上才顯得較「輸蝕」。物業發展是示威者動搖不了的港鐵業務，以車站上蓋物業發展權來換取鐵路的興建成本，亦是多年來政府的方針。經歷今次衝突後，只怕政府對港鐵將會更傾斜，就算不是實質利益，對追究沙中線偷工減料醜聞、紅磡站出軌意外等，可能也會隻眼開隻眼閉，算是對承受政治壓力的一點補償。

​至於港鐵的命根，不說不知，竟然是車站商務及物業租賃管理，分別在上半年帶來逾26億及逾22億的利潤，佔其撥備前的整體盈利逾六成。港鐵繼續封站，商場繼續停業，站內或商場內的商戶生意難免受影響，受影響自然會向港鐵投訴；港鐵的處理方法不外乎是減租留客，無論留客成功與否，港鐵租務收入減少是必然的結局。雖然商戶簽下租約不能貿然斷約，滯後效應下，其影響甚至在明年三月公布的今年業績，也未必反映到出來；不過若你是商戶，車站不定期封站、商場不定期暫停營業，你難免會向港鐵追究，提供補貼或免除封站日子的租金，應該是最基本吧，連同客戶對在車站落廣告的意欲減低，上述兩個業務的收入按年跌一兩成，或許已是最保守的估計。示威者「和你Shop」的相對和平抗爭手法，對港鐵的財政影響，隨時比武力破壞車站設施更大，但公眾的反感程度卻相對較低。

​港鐵無辜嗎？被牽連入政治風波內，確實有些少無辜，但港鐵和國泰一樣，在強權壓力下，根本沒有Say No的空間。撇開政治只講投資，港鐵的公用股招牌早已不保，鍾情公用股的保守投資者，還是忍痛止蝕換馬到中電（0002）、電能（0006）、煤氣（0003）、香港電訊（6823）、甚至香港寬頻（1310），畢竟抗爭也要繼續用電用煤，也要日日上連登留意最新抗爭資訊。

羅仕揚

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