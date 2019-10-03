傳民航局無原因下拒絕國泰部分航班的機組人員名單

捲入反修例政治風波的國泰航空（0293）擬再受中國施壓。8月份內地民航局發出「重大航空安全風險警示」，要求國泰停止「支持或參與非法遊行及示威活動」的機組人員執行前往內地航班職務，並需向內地提交機組人員名單。《路透》引述消息人士稱，民航局已經拒絕了一些航班整個機組人員名單。但沒有透露原因。

國泰回覆本報查詢時稱，「國泰身為環球航空公司，必須完全遵守航班營運地區的所有適用法規，包括中國內地的所有適用法規。這是確保公司能夠營運的前提，並無任何妥協的餘地。」

據報，國泰目前正調查機組人員的社交媒體帳戶，並會檢查機組人員的手機是否有反華照片和訊息，以確認哪些員工會被內地視為安全威脅，並將部分員工改列為待命狀態，同時在航班降落時檢查頻率亦大幅增加。

報道又引述員工提到，中國對國泰進一步施壓，令國泰未來充滿不確定性，內地民航局將支持抗議活動的員工列為「安全隱患」，並禁止他們涉足在中國領空，實際上已成為職業殺手(career killer)。

此前，香港空勤人員總工會表示，反修例運動持續至今，已有逾30名航空業從業員遭解僱，大部分來自國泰及港龍員工，其中前主席史樂山及前行政總裁何杲(Rupert Hogg)亦分別於8月及9月離任。

國泰今日收報10.4元，升0.4%。

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