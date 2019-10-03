證監新規《證券保證金融資活動指引》將於明日起實施，立法會金融界議員張華峰今日與財經事務及庫務局局長劉怡翔會面，表達業界不滿。張華峰表示，對反應意見過程滿意，劉亦都同意證券界經營困難，但局長希望業界以及立法會有關人士將訴求羅列成條、以信形式遞交，之後將試圖尋求證監協助解決。

張華峰表示，業界的訴求是將《指引》延後6個月實施，現在作為觀察期，半年後再討論有關監管。不過，條例「米已成炊」明日就將生效，對此張華峰回應指，證監會已經表示若有券商未達到新指引要求，將會寬鬆處理、不會「一刀切」。

張華峰認為，《財政資源條例》已有充分的風險管理。他提及幾項《指引》中新加的條例，如若兩隻股票被認為相關聯，券商借貸比率將會大大降低；若藍籌股銀行均提供五成按，券商也不能提供七成、八成按，要跟銀行比例。

張華峰表示，經紀最了解客戶信用，如果監管過於嚴格，香港的自由市場經濟將會受到掣肘。他補充，在交易量萎縮、佣金競爭激烈的情況下，如果再縮減業務，將會對業界造成極大影響，並不是「少賺」的問題，而是加速業界結業潮。

記者：馬迪帆

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