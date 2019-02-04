TCL系內宣布落實重組，根據去年12月7日及12月8日所訂重組協議，將旗下深圳A股公司TCL集團手上持有的香港上市公司TCL電子（1070）及通力電子（1249）52.41%及48.68%，以47.6億元人民幣現金，轉予TCL實業控股旗下T.C.L.實業控股（香港），並於今年3月31日完成交割。至昨天為止，T.C.L.實業控股（香港）連同一致行動人士，在TCL電子及通力持股52.41%及54.79%。但是礙於落實股份轉讓前沒有事先徵詢證監會，有違《收購守則》，因此深表歉意，同時需向TCL電力及通力提出全面收購。

T.C.L.實業控股（香港）據此分別以每股3.23元及每股5.89元，向TCL電子及通力電子作出全面收購，涉及總額分別達40.609億及10.032億元。當中，在TCL電子的全購要約作價，較10月2日收報3.95元折讓約18.2%。在通力的全購出價則較10月2日報價5.69元，溢價約3.5%。

目前TCL實業控股由李東生及33名管理人員為首的礪達致輝持股30.2326%股權，李氏為首的礪達天成則持股3.1005%，其餘股東包括蘇寧易購、小米科技有限責任、惠州國有資產管理等。

完成交易後，A股公司可以聚焦聚焦半導體顯示及材料等主營業務。T.C.L.實業控股（香港）擬維持兩家香港上市公司的上市地位。TCL電子今日收報3.93元，跌0.51%；通力則報5.86元，升2.99%。

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