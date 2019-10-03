傳周五將引用緊急法立「禁蒙面法」，港股午後倒升，分析指立法為投資者帶來希望。港股今早低開211點後跌幅曾擴大至233點，午後倒升最多150點，收市升67點或0.26%，報26110點，連續三日出現陽燭，成交亦輕微回升1%，成交金額625億元；國指升38點或0.37%，報10220點。

石藥（1093）升3.32%，收報16.16元，是升幅最大的藍籌，匯控（0005）跌1.34%，收報58.85元，是跌幅最大的藍籌，同時亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低35點。中移動（0941）升0.92%，收報65.75元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻11點。

外電引述大華繼顯(香港)執行董事Steven Leung指，政府要完全阻止抗議活動越來越難，禁蒙面法作為冷卻抗議活動的一個辦法，至少給投資者一些希望；因此看到地產、零售等本地股反彈。如果抗議活動不能蒙面，一些人會擔心被人認出。

港鐵（0066）先跌後升，今早最多曾跌1.72%，低見42.75元，見逾1個低，但周五立禁蒙面法消息公布後倒升，收市升2.3%，收報44.5元。

周五行會立法消息傳出後本地地產股急速止跌回升，收市走勢各異。恒地（0012）跌0.67%，收報36.85元；新地（0016）升0.26%，收報114.2元；新世界發展（0017）升0.57%，收報10.52元；長實集團（1113）跌0.56%，收報53.6元；信置（0083）跌0.17%，收報11.82元。

商場股各異，領展（0823）無升跌，收報86.9元、九龍倉置業（1997）跌0.91%，收報43.35元。港銀股亦止回升，恒生（0011）升0.36%，收報167.9元；中銀香港（2388）升0.57%，收報26.45元。濠賭股向上，金沙中國（1928）升1.82%，收報36.3元；銀娛（0027）升2.67%，收報50元。

彭博報道，騰訊（0700）旗下遊戲《Call of Duty》手機版全球推出兩日，已吸引2000萬名玩家。騰訊收市升0.06%，收報325.2元。

瑞信稱運動服裝板塊的發展勢頭健康，並上調安踏（2020）和特步（1368）評級至跑贏大市，安踏收市升3.3%，報67元；特步收報4.47元，升3.95%；李寧（2331）升4.5%，收報23.15元。

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