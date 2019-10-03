近月香港社會不穩，市場不時傳出不少財富管理資金移離香港，不過瑞銀財富管理超高淨值客戶部大中華區主管劉昌欣表示「業務如常」，來港開立家族辦公室數目穩定增加，沒有減慢，因為在香港投資中國股債配套成熟，中國經濟，特別是科技新經濟發展快速，吸引海外家族資金來港。

劉昌欣指，影響客戶資金配置主要因經濟因素，客戶最常問的是預測中美貿易戰發展，及對中國經濟的影響，而非近日本港局勢。

瑞銀發表家族辦公室調查報告，從2018年首兩季到2019年首兩季的表現，由於地緣政治局勢升溫，經濟及金融市場波動加劇，全球家族辦公室的整體投資表現較上年下滑，平均投資組合回報為5.4％，亞太區及新興市場的家族辦公室最高平均回報為6.2％，除直接私募股權投資外，發展中市場的股票和債券，表現亦略為跑贏其他地區。不過香港的家族辦公室回報為3.5％，跑輸市場。

與去年同期相比，報告顯示家族辦公室最多採取均衡，保本及增長投資策略。2019年的報告與去年相若，56％受訪者選擇均衡投資策略。亞太區家族辦公室選擇均衡投資策略同樣佔大多數佔57％，而傾向保本佔23％，數字高於2018年報告的7.7％，這可能是出於開始看重長期持盈保泰。在香港，60％採取均衡投資策略，保本則為15％，增長為25％

記者：歐陽偉昉

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