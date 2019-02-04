美股重挫加上傳港府將推蒙面法、宵禁令，拖累港股今早低開211點，低開後最多曾跌233點，其後跌幅收窄至只有76點，報25966點，仍低於26000點。港股半日跌124點或0.48%，報25918點，成交金額299億元；國指跌31點或0.31%，報10151點。

石藥（1093）升2.43%，收報16.02元，是升幅最大的藍籌，長實集團（1113）跌1.86%，收報52.9元，是跌幅最大的藍籌。銀娛（0027）升1.95%，收報49.65元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻6點；匯控（0005）跌1.51%，收報58.75元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低40點。

傳港府將推蒙面法、宵禁令，抗爭相關股下跌。港鐵（0066）跌1.03%，收報43.05元；商場股下跌，領展（0823）跌0.81%，收報86.2元、九龍倉置業（1997）跌1.49%，收報43.1元；地產股大部分向下，恒地（0012）跌1.08%，收報36.7元；新地（0016）跌0.53%，收報113.3元；新世界發展（0017）升0.38%，收報10.5元；長實集團跌1.86%；信置（0083）跌1.52%，收報11.66元。

港銀股亦下跌，恒生（0011）跌0.12%，收報167.1元；匯控（0005）跌1.51%，收報58.75元；中銀香港（2388）跌0.57%，收報26.15元。

其他金融股亦下跌，友邦（1299）跌0.67%，收報73.85元；港交所（0388）跌0.79%，收報226.6元。

香港零售管理協會稱，香港10月份零售銷售跌幅會比8月份更大，黃金周零售銷售料下滑至少50%。零售股個別發展，莎莎（0178）升1.1%，報1.72元；發盈警的寶光（0084）跌6.7%；東方表行（0398）、亨得利（3389）分別跌5.2%及5.5%、英皇鐘錶珠寶（0887）跌2.3%、周大福（1929）跌1.5%。

美歐關稅戰升級，世貿(WTO)裁決允許美國對最高75億美元歐盟產品徵收報復性關稅，創科實業（0669）跌1.76%，收報52.9元、德昌電機（0179）跌5.1%。

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