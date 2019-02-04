美股急挫，本地報章亦引述消息指政府擬推「宵禁令」、「蒙面法」，恒指今早低開211點或0.82%，報25831點，成交金額26億元；國指今早低開70點或0.7%，報10112點。

【開市焦點】港股ADR跌287點 傳港府研推「宵禁令」、「蒙面法」

中信（0267）升0.91%，報9.99元，是升幅最大的藍籌，匯控（0005）跌2.01%，報58.45元，是跌幅最大的藍籌，同時亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低53點。友邦（1299）升0.2%，報74.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻5點。

傳港府研推「宵禁令」，港鐵（0066）跌1.15%，報43元；商場股領展（0823）跌0.46%，報86.5元、九龍倉置業（1997）跌1.71%，報43元。地產股方面，新世界發展（0017）跌0.76%，報10.38元；長實集團（1113）跌0.83%，報53.45元；恒地（0012）跌0.94%，報36.75元；新地（0016）跌1.84%，報111.8元；信置（0083）升0.17%，報11.86元。

本地銀行股方面，恒生（0011）跌0.18%，報167元；匯控（0005）跌2.01%，報58.45元；中銀香港（2388）跌0.95%，報26.05元。

社會運動持續，被指有福建背景的優品360（2360）旗下部分店舖昨日亦被毁壞，優品360發聲明指，網絡上將集團及一眾管理層與「福建黑幫」及「黑社會」掛鉤的指控並不屬實，同時嚴正聲明從未曾參與，亦絕對沒有支持任何暴力行為。開市報2元，跌3.3%。

金界控股（3918）公布9月底止9個月營運數據，期內錄得博彩淨收入6.16億美元，按年增長29%。開市報12.76元，跌1.6%。

寶光實業（0084）發盈警，集團預料截至今年9月底止的上半年將錄得應佔虧損，而去年同期錄得盈利5700萬元。開市報0.119元，無升跌。

李嘉誠「舊愛」中航國際（0161）昨晚宣布提出私有化，私有化每股作價9元，較停牌前收市價6.97元溢價約29.12%，集團表明不會提高作價。開市報8.25元，升18.36%。

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