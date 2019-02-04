美股三大指數挫1.59%至1.9%，港股ADR跌287點或1.11%，報25755點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.84%，折合報322.28元；匯控（0005）跌2.36%，折合報58.24元；建行（0939）跌1.11%，折合報5.91元。

日前警方實彈擊中示威者後，警察隊員佐級協會批評政府，並敦促特首實施宵禁令或緊急法。星島日報今早報道，港府正積極研究更有效的方法「止暴制亂」，有政府官員認為，宵禁令毋須宣布香港進入緊急狀態，是較有用的方法，可以給予冷靜期，減少人群聚集。

另外，《蘋果日報》引述消息指，香港政府可能最快今天宣布計劃立法，禁止示威者蒙面。

今日焦點股份可留意：

傳港府研推「宵禁令」，適逢美股急挫，港股今早料受壓。若實施「宵禁」，本港消費、零售等各方面均受影響。留意本地地產股、零售股、港鐵等。

社會運動持續，被指有福建背景的優品360（2360）旗下部分店舖昨日亦被毁壞，優品360發聲明指，網絡上將集團及一眾管理層與「福建黑幫」及「黑社會」掛鉤的指控並不屬實，同時嚴正聲明從未曾參與，亦絕對沒有支持任何暴力行為。

金界控股（3918）公布9月底止9個月營運數據，期內錄得博彩淨收入6.16億美元，按年增長29%。

寶光實業（0084）昨日再次發盈警，集團預料截至今年9月底止的上半年將錄得應佔虧損，而去年同期錄得盈利5700萬元。

李嘉誠「舊愛」中航國際（0161）昨晚宣布提出私有化，私有化每股作價9元，較停牌前收市價6.97元溢價約29.12%，集團表明不會提高作價。

其他報道：

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