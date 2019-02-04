美國昨公布ADP報告，美國私營企業就業人數增加13.5萬人，為三個月最小增幅，並低過市場預期的14萬人，表明製造業衰退、全球經濟前景脆弱和美中貿易戰正逐漸影響到企業的招聘決定。美股應聲下挫，道指低開147點後，最多曾挫598點。連續兩日公布遜預期的經濟數據之下，道指累跌837點。

道瓊斯工業平均指數收跌494點，跌幅1.87%，報26078點。標普500指數收跌52點，跌幅1.8%，報2887點。納斯達克綜合指數收跌123點，或1.57%，報7785點。

波音跌2.02%，報367.36美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低51點，而強生升1.55%，報132元，貢獻道指13點。

科技股方面，蘋果收市報218.96元，跌2.5%，谷歌母公司Alphabet收市報1177.92元，跌2.32%，亞馬遜收市報1713.23元，跌1.29%，Facebook收市報174.6元，跌0.68%。

歐洲STOXX 600指數收跌2.7%，報377點。德國DAX指數收跌2.77%，報11925點；法國CAC 40指數跌3.13%，報5422點；英國富時100指數收跌3.24%，報7122點。