早前有外電指，美國研究限制投資資金流入中國，高盛發表報告指，現時美國投資者透過各窗口持有中國股票投資總額約7850億美元（約61230億港元），當中持有港股3350億美元，佔該類股份市值約14%；持有A股750億美元，佔該類股份市值約1%；持有中概股ADR約33%，佔該別股份市值約33%。該行估計，美國投資者持有約7%的中國優秀股份，如果美國投資者須撤出資金，須要至少3天、180天、195天清算手上A股、港股及ADR。

市場傳美國正研究將赴美上市的中概股強制退市，高盛指，以ADR上市的中國企業約有224間，股份市值約11370億美元，佔美國股市約3%，但投資者主要偏向少數大型股份，包括阿里、京東及網易等，估計美國投資者分別投資上述股份約1380億、120億及90億美元，估計投資者需要195日才能清算手上持股。

禁止中國企業在美國上市的影響方面，過去5年有約100家中國公司赴美上市，籌集470億美元，對比香港同期有超過320家上市公司，集資1200億美元；A股上市1242家上市公司，集資1240億美元，而香港去年更改上市規則、上交所推出科創版，料某程度上可緩和限制赴美上市的影響。