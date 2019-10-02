證監發公布，收購及合併委員會裁定，布羅德福國際將不得在可能作出的一項強制全面要約中，從要約價扣除經大連港（2880）股東批准的末期股息。

委員會認為，布羅德福及大連港發出的聯合公布並無提及要約價可能會扣除末期股息。該公布的讀者因而會預期大連港的股東可全額收取要約價每股1.0127元。而布羅德福的顧問於2019年6月14日接洽收購執行人員，尋求確認該可能要約的條款允許布羅德福從要約價扣除末期股息，從而令每股要約價由1.0127元降至0.99107元。

證監指，布羅德福建議扣除股息一事，由於當中涉及特別罕見、事關重大或難於處理的爭論要點，收購執行人員遂將個案轉介委員會處理。

證監指，《收購守則》規定在要約過程中作出的所有聲明都必須達到最高的準確程度，而在一般情況下，要約公布所述的價格不應被調低。

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