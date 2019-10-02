香港零售銷售連跌7個月，政府統計處公布，本港今年8月零售總銷貨價值估計為294億元，按年跌23%，遠差於市場預期的下跌14%，較7月跌11.5%擴大11.5個百分點，8月跌幅是政府自1998年金融風暴以來最大。與去年同期比較，今年首8個月的零售業總銷貨價值跌6%。扣除期間價格變動後，8月零售業總銷貨量的臨時估計按年跌25.3%，首8個月計跌6.9%。

分類產品方面，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物跌47.4%，服裝跌33.4%；電器及其他未分類耐用消費品跌15.4%，藥物及化妝品按年跌30%，百貨公司亦跌29.9%。民生消費方面，食品、酒類飲品及煙草（超級市場除外）跌0.3%，其他未分類食品跌14.4%，超級市場仍有升幅，按年升1.9%，新鮮蔬果升16.4%，麵包、糕餅、糖果及餅乾亦升11.1%。

政府發言人表示，零售業銷售8月進一步明顯轉差，並錄得有紀錄以來最大的單月按年跌幅，較亞洲金融風暴期間、1998年9月的跌幅更差。8月零售業銷售急跌除了由於經濟狀況欠佳令消費情緒疲弱外，亦反映本地社會事件對訪港旅遊業及與消費相關的活動構成的嚴重干擾。

發言人又指，由於經濟前景轉差和涉及暴力的示威活動，繼續拖累消費情緒及訪港旅遊業，零售業銷售在短期內料會持續低迷。政府會密切留意相關情況，以及對勞工市場和經濟的影響。