內地長假期，北水繼續暫停，港股今早隨外圍低開190點後，最多跌314點，午後曾止跌倒升0.35點，高見26092點。尾市重拾跌勢，收市跌49點或0.19%，報26042點，成交金額619億元，較上日減少15.4%；國指跌18點或0.18%，報10182點。

新世界發展（0017）升2.75%，收報10.46元，是升幅最大的藍籌，恒安（1044）跌2.24%，收報50.25元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升0.41%，收報74.35元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻10點；騰訊（0700）跌1.57%，收報325元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低40點。

下周中美將舉行貿易談判，貿易股個別發展，萬洲（0288）升0.14%，收報7.03元；申洲國際（2313）跌0.39%，收報102元；創科實業（0669）跌1.28%，收報53.85元。

周末再有反修例活動，警方首次使用實彈擊中示威者，反修例股個別發展，領展（0823）升0.52%，收報86.9元；九倉（0004）無升跌，收報17.1元；優品360（2360）跌2.3%，報2.07元。封閉47個地鐵站的港鐵（0066）跌1.14%，收報43.5元。

不過地產股全線向上，恒地（0012）升1.64%，收報37.1元；新地（0016）升0.98%，收報113.9元；新世界升2.75%；長實集團（1113）升1.51%，收報53.9元；信置（0083）升0.51%，收報11.84元。

中銀香港（2388）有兩間分行今日仍停止營運，中銀香港跌1.13%，收報26.3元；其他銀行股方面，恒生（0011）跌1.01%，收報167.3元；匯控（0005）跌1.24%，收報59.65元。

投資銀行Bernstein表示，香港的示威活動可能導致一些交通中斷，對賭收或有影響，預測10月份澳門賭收將按年減少3%至6%。濠賭股方面，金沙中國（1928）升0.42%，收報35.65元；銀娛（0027）跌0.1%，收報48.7元。

摩通稱iPhone11系列手機銷售好於預期，瑞聲（2018）升1.33%，收報42.05元；舜宇（2382）升1.74%，收報117.2元。

百威亞太（1876）將於16日納入恒生綜合指數及恒生消費品製造及服務業指數，15日收市後生效。百威亞太收市報29.7元，升5.31%。

油組(OPEC)成員國厄瓜多爾將於2020年1月1日起退出OPEC，試圖增加原油收入。石油股方面，中海油（0883）跌0.84%，收報11.86元；中石油（0857）升0.25%，收報4.04元；中石化（0386）升0.21%，收報4.67元。

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