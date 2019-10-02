根據經絡按揭的數據，中銀香港（2388）在9月份繼續是現樓按揭的一哥，整個第三季都排名第一，全年計更有望超越匯豐。

9月份中銀香港現樓按揭宗數為2460宗，市佔率為25.4%，遠遠拋離第二名恒生（0011）的1636宗及16.9%市佔率。至於匯豐，9月現樓按揭宗數按月減少35%至1554宗，市佔率跌至16%，排名下跌一位，至第三位，是2015年4月以來首次跌至第三。總括1至9月，匯豐仍以18203宗及23.4%的市佔率，排名第一，但中銀香港在宗數上僅落後517宗。

但整體而言，9月現樓按揭宗數按月減少11.7%，至只有9686宗。樓花按揭方面，匯豐在9月份以423宗排名第一，市佔率為27%。整體樓花按揭宗數按月減少7.8%至1569宗。

經絡按揭轉介高級副總裁曹德明表示，匯豐自6月底削減對轉按的優惠，並於8月份蔓延至新造按揭，令現樓市佔率按季大幅下降 6.7%。中銀香港未即時跟隨，客戶從而流向提供更優惠按揭計劃的銀行，他預料中銀香港在現樓方面有望超越匯豐成為全年一哥。另外，部份中小型銀行放慢跟隨速度，相信未來數月內中小銀行市佔率可挑戰三成以上水平。

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