匯豐推出網上理財和流動理財渠道開立的新資金港元、美元定期存款優惠。港元定期最低起存金額1萬元，尚玉客戶和卓越理財，3個月、6個月和12個月定期利率分別為2.5厘、2.55厘和2.2厘。以存款金額1萬元計算，定存3、6和12個月，可得利息62.5元、127.5元，和220元。

另外，運籌理財客戶3個月、6個月和12個月港元定期利率分別為2.28厘、2.33厘和1.93厘，其他客戶3個月、6個月和12個月港元定期利率分別為2.21厘、2.26厘和1.86厘。

美元定期最低起存金額為2000美元，尚玉和卓越理財客戶3個月、6個月和12個月定期利率，分別為2.2厘、2.25厘和2.05厘。運籌理財客戶3個月、6個月和12個月美元定期利率分別為2.03厘、2.08厘和1.88厘，其他客戶3個月、6個月和12個月港元定期利率分別為1.96厘、2.01厘和1.81厘。

分行渠道開立定期的利息亦有上調，尚玉客戶3個月港元定期利率由2.3厘升至2.4厘，6個月定期利率由2.4厘升至2.45厘。網上和流動理財渠道定期利率，比其他渠道最多高出0.3厘。

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