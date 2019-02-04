港股今早隨美股低開190點，跌幅最多曾擴大至314點，其後跌幅收窄，高位為26024點，跌68點，半日收市跌69點或0.27%，報26022點，成交金額329億元；國指跌13點或0.13%，報10187點。

新世界發展（0017）升1.96%，收報10.38元，是升幅最大的藍籌，恒安（1044）跌2.14%，收報50.3元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升0.68%，收報74.55元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻17點；騰訊（0700）跌1.39%，收報325.6元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低35點。

美國ISM製造業指數陷入衰退，出口股受損，申洲國際（2313）跌0.29%，收報102.1元；創科實業（0669）跌1.01%，收報54元；萬洲（0288）跌0.43%，收報6.99元。

本港示威持續，昨日更有警員實彈射中示威者，反修例相關股下跌。其中封站47個的港鐵（0066）跌1.14%，收報43.5元。

示威影響下，黃大仙分行和旺角分行因遭到惡意破壞而暫停服務的中銀香港（2388）跌1.5%，收報26.2元。其他銀行股，恒生（0011）亦跌1.07%，收報167.2元、匯控（0005）跌1.08%，收報59.75元。另外，優品360（2360）亦跌1.8%，報2.08元。

地產股方面，恒地（0012）升1.23%，收報36.95元；新地（0016）升0.53%，收報113.4元；新世界發展升1.96%；長實集團（1113）升0.47%，收報53.35元；信置（0083）跌0.34%，收報11.74元。

油組(OPEC)成員國厄瓜多爾發電郵聲明，將於2020年1月1日起退出OPEC，原因是該國試圖增加原油收入。油價上升，石油股向上，中海油（0883）升0.17%，收報11.98元；中石油（0857）跌0.74%，收報4元；中石化（0386）升0.64%，收報4.69元。

雖然市場對蘋果新iPhone產品需求看法分化，有分析認為需求疲軟，而摩通則稱iPhone11系列手機銷售好於預期，蘋果相關股向上，瑞聲（2018）升1.08%，收報41.95元；另一手機設備股舜宇（2382）無升跌，收報115.2元。

投資銀行Bernstein表示，即使內地「黃金周」在10月份展開序幕，但基於該行最近與澳門業內人士的對話，到目前為止澳門博彩業趨勢看起來並不樂觀。該行預測，10月份澳門賭收將按年減少3%至6%。濠賭股方面，金沙中國（1928）跌0.42%，收報35.35元；銀娛（0027）升0.82%，收報49.15元。

百威亞太（1876）將於16日納入恒生綜合指數及恒生消費品製造及服務業指數，15日收市後生效。百威亞太半日報29.5元，升4.6%。

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