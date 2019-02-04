美股重挫，港股今早低開190點或0.74%，報25901點，成交金額21億元；國指今早低開76點或0.76%，報10124點。

信置（0083）升1.36%，報11.94元，是升幅最大的藍籌，騰訊（0700）跌2.12%，報323.2元，是跌幅最大的藍籌，同時亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低54點。友邦（1299）升0.47%，報74.4元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻11點。

本港示威持續，昨日更是示威以來首次有人被警察的實彈擊中，而港鐵（0066）亦有47個車站關閉。港鐵跌1.14%，報43.5元。商場股下跌，領展（0823）跌1.62%，報85.05元，地產股下跌，新世界發展（0017）跌0.98%，報10.08元；長實集團（1113）跌1.13%，報52.5元；恒地（0012）跌1.37%，報36元；新地（0016）升0.18%，報113元。

KeyBanc Capital Markets援引對運營商的調查指出，蘋果新的iPhone產品陣容需求疲軟；而，Rosentblatt Securities亦指iPhone 11 Pro和11 Pro Max的首周銷量與2018年9月iPhone XS 和iPhone XS Max的銷量相比，同比下降26%。瑞聲（2018）跌0.24%，報41.4元。

美國經濟數據差，引發全球能源需求前景變得黯淡，油價跌至近兩個月來的最低點。石油股方面，中石化（0386）跌0.21%，報4.65元；中石油（0857）跌0.74%，報4元；中海油（0883）無升跌，報11.96元。

劉鶴將於10月10日訪問美國進行貿易磋商，而事前據稱中國公司因獲得加徵關稅豁免而採購100萬噸美國大豆。貿易相關股下跌，申洲國際（2313）跌1.56%，報100.8元；創科實業（0669）跌1.01%，報54元；萬洲（0288）跌0.14%，報7.01元；舜宇（2382）跌1.65%，報113.3元。

澳門博彩監察協調局公佈最新數據顯示，澳門9月份的博彩收入按年增長0.6%，達220.79億澳門元，為全年以來最低增幅，較市場預期有1%的增幅稍低。金沙中國（1928）跌0.14%，報35.45元；銀娛（0027）跌1.54%，報48元。

長江和記（0001）宣布，計劃以承銷公開發售方式，出售和黃中國醫藥約1.3%的已發行股本，集團在和黃中國醫藥的持股量，將因此由51.1%降至49.9%。長和跌0.51%，報68.85元。

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