美國ISM製造業指數陷入衰退，美股三大指數跌幅屆乎1.15%至1.29%，道指亦以近全日低位收市，港股ADR亦跌302點或1.17%，報25790點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.48%，折合報325.31元；匯控（0005）跌1.68%，折合報59.38元；建行（0939）跌1.25%，折合報5.91元。

今日焦點股份可留意：

本港示威持續，昨日更是示威以來首次有人被警察的實彈擊中，而港鐵（0066）亦有47個車站關閉。留意反修例相關股。

KeyBanc Capital Markets援引對運營商的調查指出，蘋果新的iPhone產品陣容需求疲軟；而，Rosentblatt Securities亦指iPhone 11 Pro和11 Pro Max的首周銷量與2018年9月iPhone XS 和iPhone XS Max的銷量相比，同比下降26%。留意瑞聲（2018）。

美國經濟數據差，引發全球能源需求前景變得黯淡，油價跌至近兩個月來的最低點。留意油股。

劉鶴將於10月10日訪問美國進行貿易磋商，而事前據稱中國公司因獲得加徵關稅豁免而採購100萬噸美國大豆。

澳門博彩監察協調局公佈最新數據顯示，澳門9月份的博彩收入按年增長0.6%，達220.79億元（澳門元、下同），為全年以來最低增幅，較市場預期有1%的增幅稍低。留意賭股。

長江和記（0001）宣布，計劃以承銷公開發售方式，出售和黃中國醫藥約1.3%的已發行股本，集團在和黃中國醫藥的持股量，將因此由51.1%降至49.9%。

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