恒指周一先跌後回穩，但市况牛皮，行業以至強勢股個別發展，市場缺乏焦點。新奧能源（2688）逐步消化股權重組利淡消息，業務基本面穩定，可以伺低吸納。

周一恒指低開後最多跌168點，低見25,786點回升，午後最多升逾200點回順，收報26,092點，升137點或0.53%；國指升0.51%。百威亞太（1876）首日掛牌，交投暢旺，成交逾73億元，帶動大市成交增至733億元，但仍低於60天平均半成。

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率55比45，升逾3%、跌逾3%分別佔上升、下跌股份不足一成；陽燭對陰燭為64比36，大市好壞參半，買盤較為積極但並未佔優。

行業表現牛皮，本報數據庫追蹤的30個行業，升跌約各佔一半，大部分變幅（升或跌）小於1%，食物飲品、原材料升約1%表現最強，各只有六成股份上升；其次內房升近1%，有九成上升，升勢較為全面，但成交跟不上。

至於下跌行業，航運物流、零售及教育跌逾1%。航運物流主要受到中遠海能（1138）急挫逾兩成拖累，行業有近一半股份上升；中外運（0598）、中遠海港（1199）、海豐（1308）升逾2%，前兩者處於下跌趨勢，後者反覆未確趨勢。

大市散亂 個股波動

大市表現散亂，個股較為波動，特別強勢股，部分明顯受壓，如金蝶（0268）和金山軟件（3888）分跌4%、7%；宇華（6169）、深圳高速（0548）回吐持續，前者跌穿50天線。低殘的洛鉬（3993）大幅反彈後出現調整，但守住20天線。不過，並非所有強勢股受壓，世房（0813）、中升（0881）、波司登（3998）、康哲（0867）等升逾2%；早前低位大彈的玖紙（2689），調整守住50天線。

新奧能源早前公布股權重組計劃，大股東擬將持有的新奧股份，出售予其所持有的內地A股公司新奧生態，後者將以股份及現金支付，意味新奧大股東將趁機減持，消息令新奧的股價造成負面影響。新奧生態業務主要涵蓋天然氣上游部分，而新奧能源則集中下游業務，重組旨在整合增強上下游的協同合作，提高效益；但新奧本身的業務及財務狀况，比新奧生態穩健，重組是否利好新奧，存在不明朗因素。

新奧整固後有望挑戰89元

重組存不確定性，但新奧的業務穩定透明度高。今年上半年新奧的收入按年增長超過三成，除了天然氣銷售增長及新收購項目提供貢獻，包括蒸氣、冷、熱、電等的綜合能源收入大增。綜合能源收入按年增1.8倍，隨着能源設備利用率提升及組合優化，業務毛利升逾六倍，持續性收入加大，有助提高業績穩定性。

股價方面，新奧及中燃氣（0384）今年來領漲，前者9月初受到重組消息急挫。不過，新奧跌至76元初見支持，守穩整固後仍有望挑戰89元高位，可於80元以下吸納，跌穿支持止蝕。中線而言，該股去年7月及今年2月出現大型的調整，有機會下試100周線，現時約72元。

[劉思明 數據尋寶]