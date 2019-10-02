恒指周一升137點，收報26,092點，成交金額732億元。美國對華發動金融戰的消息淡化，加上中國官方製造業PMI優於預期，港股先跌後升。內銀股領升大市，建行（0939）、工行（1398）及中行（3988）均升約1％，中資電訊股亦強勢，中移動（0941）及聯通（0762）分別升1.3％及1.6％。中國經濟確實有企穩迹象，但左右中港股市更多是不明朗因素。現市况還是低吸高沽，中資券商股可小注。

傳媒報道特朗普考慮發動金融戰，包括限制中資企業到美國上市，周末期間白宮官員淡化事件。美國財政部長發言人表示，目前沒有阻止中國企業在美國交易所上市的計劃。其實市場對於金融戰或中美金融脫鈎都相對冷靜，大家都知此舉就是兩敗俱傷甚至同歸於盡，全球股市的反應都相對溫和。有趣的是，市場似乎將資本管制一事視作港交所（0388）的利好消息，認為中概股無法前往美國，便很有可能到香港上市集資。但強制除牌的可能性真的很低，反而港交所在收購倫敦交易所一事上志在必得，每次宣布加價都會令股價受壓。外電就報道，港交所正正尋求數家銀行的銀團貸款，涉及70億至80億英鎊的銀團貸款，以資助其規模達296億英鎊的收購方案。據英國收購條例，港交所最遲必須在10月9日決定是否發出正式收購要約。筆者認為在交易終止前，股價還是易跌難升。

金融戰或逼中概股赴港上市 利港交所

面對金融戰的利淡，港股周一僅低開110點，與夜期的大跌逾1％相差很遠，已說明周末期間白宮的淡化言論起不少作用。中國官方及財新製造PMI均勝預期，前者升至49.8，後者更大漲至51.4。PMI是一個按月計算的數據，即本月較上月的變化，要理解9月的情况，需與往年的變化作比較。正常來說，9月份開始為年底的消費旺（11月感恩節、12目聖誕節等）季備貨，多較8月份數據上升。今年按月升0.3個百分點，為2013年以來第二大的升幅，可見今次回升是比較可信。

雖然整體市况仍在26,000點膠着，但部分製造業股份表現不錯，例如手機設備股、紙業股等。事實上，當前全球消費多以電子產品、通訊設備及配件為主，PMI回升很可能與各大廠商推出新手機、明年開始準備大規模推出5G產品有關。短期市况很波動，但手機設備股回落後，倒是有條件再度炒上。另一可留意的是中資券商股，過去半年都走出一個頗為明確的區間，當中以中信証券（6030）最為明顯，高低位就是14元至16.5元。雖然近日A股不斷下挫，但中央明確限制房地產，迫使資金流向股市的態度明確，A股表現應不會太差，券商股回落過後可望重新回升。

內地抑房產逼資金流向股市 券商股受惠

金管局周一公布8月份貨幣數據港元存款減少1.6％，但8月份貸款與墊款總額上升0.7%，其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）與上月比較增加1.0%，在香港境外使用的貸款則微升0.1%。由於港元存款跌幅較港元貸款大，港元貸存比率由7月底的88.9%，上升至8月底的90.1%。面對節節攀升的貸存比率，本港各大銀行都以高息搶存款，不少定存息率都相當吸引，會是高息股以外的選擇。

[張兆聰 還看今朝]