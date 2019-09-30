【明報專訊】明日「10.1」，中華人民共和國建國70周年，有不少人問我，點解在二次大戰之後，國民黨精兵猛將，又有先進美式裝備，竟然在短短4年間將一個大好江山「送咗」畀共產黨？是否共產黨得民心，老實說，民心這種事，是勝利者的演繹，失敗者一定是失民心，其實並不盡然，中國在二次大戰後，百廢待興，嚴格來說，執政者就可以得民心。

國民黨之失，其實是蔣介石得不到各將領支持，在關鍵的時候投降至共產黨陣營，至於背後原因，就是蔣介石要清算那些將軍，辦法就是成立獨立調查委員會，調查將領與共軍交戰時有沒有盡力，或者有沒有在適當時間支援其他與共軍交戰的將領，蔣介石為各獨立調查委員會首長。

蔣介石邊戰邊調查 致將領倒戈

老實說，在與共軍交戰時調查自己的將領，即是搬起石頭砸自己的腳，各將領見到少帥張學良的遭遇，於是乎，一個一個向共軍投誠，如此多嬌的江山就如此這搬落入共產黨手中，又很奇怪，在短短70年，共產黨竟然能夠令到中國崛起，很多人都預料不到。

現設調查委員會 警方將放軟手腳執法

林鄭見到暴力示威不絕，於是搞一個和你傾大會，畀市民出吓氣，其實林鄭不知道，她這樣做令到不少支持政府的人失了信心，因參與和你傾的人有一個共同訴求，就是要設立獨立調查委員會調查警方有沒有胡作非為。老實說，設立調查委員會可以，但一定要在示威件事平息了一段時間之後才可以，現在設立調查委員會反而會有反效果，如果那些外聘的委員有理無理話警方執法過激，警方於是放軟手腳執法，到時候就天下大亂，委員會成員就責無旁貸。所以，他們反而不敢責備警方現時的執法尺度，令警方可以更嚴厲執法，結果可能令到要求設立獨立調查委員會的市民失望。所以，若以大局為重，現在設立獨立調查委員會的事並不是不能為之，而是不可為之，希望和理非明白事理。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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