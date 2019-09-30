【明報專訊】上周大市，基本上被中美談判和美眾議院彈劾總統特朗普消息所主導。最初，眾議院通過啟動彈劾程序，股市即時調整，不過很快在所謂「貿易談判進展良好」下獲得支持。很明顯，無論主流傳媒如何批評侵叔，華爾街是歡迎侵叔繼續擔任總統，否則不會聽到他被彈劾，股市便迅速下跌。隨後，市場又有另一番解讀，說眾議院雖然啟動彈劾程序，但參議院肯定不會通過彈劾，所以股市不應因彈劾而下跌。

不過，民主黨啟動彈劾的動機，絕對不是希望找出侵叔在跟烏克蘭總統的通話中有什麼犯錯（看過電話紀錄文件的，都可以自己判斷，侵叔究竟有沒有瀆職），而是通過程序，眾議院可以傳召侵叔或各內閣官員，在宣誓下被民主黨人質詢，如能找到證供任何矛盾，就算不能把侵叔抓下台，也能把幾個高級官員抓下馬，在侵叔後方製造混亂，也許能為民主黨在2020年總統選舉扳回一些優勢。所以，投資者還是不要低估彈劾程序稍後為美股帶來的衝擊，雖然王弼認同，單單彈劾帶來的影響，不足以令美股大跌，卻有可能令各指數封頂。

本周港股可能面對更大沽壓

不過，若加上中美「世紀離婚」的因素，則會令股市有加速下跌的壓力。上周有消息傳出，侵叔正考慮停止續發臨時許可證給華為，美光（Micron）和其他晶片股大跌拖累科技股。更重磅的消息，是侵叔打算以行政手段，禁止美國基金投資中國股票市場，甚至對在美國上市的中資股份（如阿里巴巴等）除牌。不少人對此消息驚愕不已，覺得侵叔絕對靠嚇。不過，如果有長期留意華盛頓鷹派的言論，上述措施其實已被討論多時，侵叔只是按鷹派們的計劃行事而已，本周港股可能面對更大沽壓。

政府企圖藉鬥地主解決困局

回到港股，除了受美國資金可能撤出內地股市的影響，特區政府企圖以鬥地主的方式解決政治亂局，更令一眾地產股前景黯淡。最近不少建制派人士發功，把香港目前的亂局，歸咎於土地和樓宇供應不足，而罪魁禍首，竟然不是掌管土地政策的政府，而是地產商。香港樓宇供應失衡，當然早已為人詬病。然而，如果把目前社會暴力的結果，完全推落地產商的身上，可見特區政府和建制派之無能和沒有承擔的態度，已經完全脫離現實，淪落到藥石亂投！

勇武派得到不少和理非的民意支持，難道他們要求的就是多一點的樓宇供應？上周林鄭月娥首場的社區對話，大部分在場人士的發言，九成關心的都是政府執法或管治等政治範疇，只有約一成是關於土地，政府為什麼還是掩耳盜鈴，企圖把責任推給地產商，以為這樣就可以重獲市民的支持？政府所用的，不過是企圖牽起階級鬥爭，轉移目標，不過這只會更削弱香港對私有產權的保護，進一步破壞香港的法治和一國兩制對資本主義的承諾。如果政府繼續給人的感覺，是在製造輿論壓力，強迫地產商捐地，香港很可能正步進上海1949年的命運，只會令更多人才和外資撤離，若這情况持續，投資者莫掉以輕心。

香港奧國經濟學院院長 fb.com/buytillsuspension

[王弼 投資王道]

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