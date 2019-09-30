廉署公布，一名資產管理公司前高層人員詐騙公司影印機租用費及其他辦公室支援服務費共逾51萬元，被告今日在東區裁判法院被裁定罪名成立，判囚6個月。

被告林健儀，50歲，為易方達資產管理前人力資源及行政部副總監，被裁定10項欺詐罪名成立，違反《盜竊罪條例》第16A條。

廉署指，被告向供應商採購行政及其他辦公室支援服務時，若金額逾10萬元，她須獲得易方達行政總裁的事先批准。2013年被告經該行政總裁批准，與一間辦公室設備供應商簽訂一份租用影印機及相關影印服務的合約，惟一個月後，被告未經批准而與該供應商再簽訂兩份總值共約300萬元的辦公室支援服務合約。

為支付該兩份辦公室支援服務合約的費用，被告於2014年3月至2015年3月期間，向易方達遞交9份載有虛假付款內容的審批單，令易方達批准及發放款項逾46.2萬予供應商。

被告於2014年2月向易方達提交另一份看似與影印機租用費有關的審批單，並附有一份載有偽造該行政總裁簽名的合約副本。易方達批准發放款項，惟該5.3萬元其實用以支付該兩份辦公室支援服務合約的其中一份的款項。