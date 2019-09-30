據聯交所披露權益顯示，一名中文名字為「赵薇」（英文寫法為 ZHAO WEI）投資者於本月18日及19日連續兩日購入了男裝股中國虎都（2399）及中國汽車新零售（0526）股權，暫未知該投資者與內地著名女星趙薇是否同一人。

當中，趙薇在18日以每股平均價8.9元購入了虎都1773.6萬股，涉資1.579億元，令其在虎都持貨由原來1643.1萬股或3.42%，增至3416.7萬股或7.1%﹔以及在19日以每股平均價0.65元購入了中國汽車新零售（0526）的2.3億股，涉資1.495億元，令其在中國汽車新零售的持貨由原來2.484億股或3.09%，增至4.784億股或5.95%。合計兩日，趙薇以近3.074億元購入上述兩股的權益。

值得一提的是，趙薇在購入上述兩批股權後，隨即將部分權益抵押，包括在19日購入中國汽車新零售後，即時將其持有的4.784億股中的2.95億股或61.7%權益抵押。

同樣，集團在18日購入虎都權益後，亦顯示趙薇將原來持有的1643.1萬股抵押。

而演員趙薇，於2017年遭中證監指控違反《證券法》，除了罰款，更禁止涉足證券市場五年。