8月份有人發起「全民撳錢」活動，據金管局最新公布的數字，8月份本港銀行的港元存款按月減少1110.79億元，跌幅達到1.6%，由6.95萬億減至6.84萬億元。當中以活期存款減幅最大，跌4.7%，儲蓄存款跌2.6%。無獨有偶，美元存款相應上升，折合港元的升幅達1325.22億元，或升2.7%。整體而言，所有存款上升0.2%至13.63萬億元。

金管局罕有就存款變動作出解釋，指8月份港元存款減少，部分反映月內市場集資活動較8月份減少，強調存款總額按月出現波動屬正常現象，認為應注意存款變動受多項因素影響，包括利率走勢、市場集資活動多少、集資活動前後投資者對港元資金的配置等因素。同時透露，根據最新數據，港元存款於九月份首三周輕微上升。

至於美元存款上升，金管局解釋，主要是因為外匯基金的資金調撥安排，令外匯基金存放於認可機構的外幣存款有所增加。若撇除因而增加的相關存款，美元存款及外幣存款總額均微升0.2%，而存款總額則微跌0.7%。

另外，上個月，貸款與墊款總額上升0.7%，其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）按月增1%。以年率化計，貸款增長為8.7%。由於港元存款跌幅較港元貸款大，港元貸存比率由7月底的88.9%，上升至8月底的90.1%。

8月份港元貨幣供應量M2及M3按月分別下跌1.5%及1.4%，同比則分別上升1.8%及1.9%。港元貨幣供應量M2及M3下跌，主要是由於港元存款減少。經季節因素調整，上月港元貨幣供應量M1下跌3.1%，按年下跌4.4%，M2及M3分別按月微升0.1%及0.2%，與去年同期比較則同升3.3%。

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