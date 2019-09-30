標普宣布，維持中國「A+」的長期信貸評級及「A-1」短期信貸評級，前景保持「穩定」評級。標普指，中國的政策改變，有助抑制信貸增長，以及減少經濟增長依賴公共投資的情況，若上述趨勢持續，預計或可減輕中國經濟及金融風險。標普提到，未來數年中國的經濟增長或進一步放緩，考慮到中美緊張局勢，以及正在進行的經濟重組和降低金融風險工作，中國經濟或面臨更高不確定性。

標普稱，前景維持「穩定」評級，中國在未來三至四年內可保持高於平均水平的GDP增長及改善其財政成效，預計公共投資增速進一步放緩，人均GDP增長仍將保持5%以上，同時預計地方政府會實施更嚴格的預算外借貸，以減少財政赤字。標普估計，中國人均GDP將由今年1萬美元增至2022年的1.2萬美元。

標普提到，如果信貸增長進一步放慢，並持續低於名義收入增長，考慮到中國實施結構性改革，實際GDP增長保持健康，或會提升中國信用評級；如果中國放寬其遏制金融風險的工作，並允許更高的信貸增長支持經濟擴張，則會考慮降級，因為這趨勢將削弱中國經濟抵禦沖擊能力，限制日後政府可選擇的政策，並增加GDP增長急劇下降的可能性。

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