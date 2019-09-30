金管局公布，8月住宅按揭統計調查結果。8月份新申請貸款個案較7月份按月減少26.5%，至11,133宗。新批出的按揭貸款額較7月份減少2.8%，至453億元。

8月份新取用按揭貸款額較7月份減少10.2%，至366億元。未償還按揭貸款總額按月增加1.1%，至14,032億元。按揭貸款拖欠比率維持於0.02%，經重組貸款比率維持於接近0%。

8月份新批出的按揭貸款額當中，涉及一手市場交易所批出的貸款減少3.6%，至109億元；涉及二手市場交易所批出的貸款減少4.7%，至160億元。至於涉及轉按交易所批出的貸款，則減少0.6%，至184億元。

以香港銀行同業拆息作為定價參考的新批按揭貸款所佔比例，由7月份的88.5%上升至8月份的89.1%。以最優惠貸款利率作為定價的新批按揭貸款所佔比例，由7月份的9%下降至8月份的8.5%。

其他報道：

【人事變動】六福執董鍾惠冰辭職

【港股收市】恒指倒升137點 終止10連陰 第三季累跌8.58%

【遊日注意】日本明起消費稅增至10%

【國泰風波】職工盟指至少36人被無理解僱 國泰：必須完全遵守法規

【A股收市】國慶前夕兩市低收 滬指險守2900點大關

【新股招股】植物膠體生產商綠新今起招股 入場費3515.07元

【中美角力】TCL電子：337調查對經營影響非常有限

【港股收市】恒指止跌回升134點 百威升6.6% 達芙妮曾跌44%

【拆息走勢】隔夜HIBOR升120點子 見近3個月高位

【A股午市】滬深兩市齊跌 上證半日跌0.4%

【陳德霖退休】陳德霖：「第一次退休」 會多留時間予家人