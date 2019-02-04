國慶前夕A股跌市並以全日低位收市，不過港股卻相反向上，且成交大增。恒指今早隨外圍低開110點，內地公布勝預期的PMI後，跌幅更曾擴大至168點，但其後恒指止跌回升最多206點，終止十連陰，20天線(26516點)升穿50天線(26513點)。

港股收市升137點或0.53%，報26092點，成交金額732億元；國指升52點或0.51%，報10200點。

旺旺（0151）升2.28%，收報6.27元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌1.18%，收報54.55元，是跌幅最大的藍籌，同時亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低2點。匯控（0005）升0.83%，收報60.4元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻22點。

全球最大啤酒生產商百威英博分拆的百威亞太（1876）今早上市，收市報28.2元，較招股價27元，升4.4%，最高曾見28.9元，升7.03%。

反修例活動持續，港鐵（0066）跌0.79%，收報44元。

在鄂爾多斯發現3.58億噸石油儲量的中石油（0857）升1.77%，收報4.03元；另外兩桶油方面，中石化（0386）升1.3%，收報4.66元；中海油（0883）無升跌，收報11.96元。

恒指過去5個交易日累跌0.49%或130點，表現最佳的是石藥（1093），累升5%，其後為吉利（0175）及港交所（0388）分別累升3.1%及1.86%。而表現最差的是中生製藥（1177），累跌3.8%，其後為瑞聲（2018）及中海油，分別累跌3.71%及3.7%。

國指過去5個交易日累跌0.84%或86點，表現最佳的同樣是石藥，其後為吉利，之後是招商銀行（3968）累升2.7%。而表現最差的是國藥（1099）跌9.7%，其後為復星（0656）及中國中鐵（0390）分別跌5.8%及5.7%。

季度表現方面，恒指截至9月底止的第三季累跌8.58%或2450點，表現最佳的是舜宇（2382）累升42.7%，其後是石藥及中生，分別升24.9%及24.6%。而表現最差的是太古（0019）累跌24%，其後是九龍倉置業（1997）及長建（1038），分別跌22.2%及17.1%。

國指方面，第三季累跌6.2%或680點，表現最好的是石藥，其後是安踏（2020）及華潤啤酒（0291）分別升20.8%及11.9%。而表現最差的是中鐵，累跌19.8%，其後為新華人壽（1336）、融創中國（1918），分別跌18.4%及17.9%。

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