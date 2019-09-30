海藻及植物性親水膠體生產商綠新親水膠體海洋科技（1084）今日起招股，定價1.16元至1.74元，共計發售2000萬股，以中位數計，若不行使超額配股權將可集資2.4億元。每手2000股，入場費3515.07元。

綠新親水膠體海洋科技主要生產瓊脂、卡拉膠、魔芋等可用於食品加工的膠體，產品主要源自海藻或植物，可應用於製作乳製品、肉製品、糖果、果凍等食品。公司原材料主要來自印尼及菲律賓，於內地有4間廠房進行生產，分佈於福建省及湖北省。

截至去年12月31日，公司去年全年溢利錄得9380萬元，按年微升1.1%，計入匯兌差額的全面收益則錄得6815萬元，按年下跌40.9%，主要是由於去年下半年人民幣大幅貶值。

綠新親水膠體海洋科技現時主要開支來自原材料。招股書顯示，去年銷售成本曾按年大幅上升50.4%至7301萬元，其中卡拉膠銷售成本飆升92.8%。公司財務總監兼公司秘書蘇智文表示，農產品價格因供需變動而出現波動屬行業內普遍情況。他表示，在有波動風險下，公司會與供應商建立穩定關係，此外公司有能力轉嫁成本。

公司集資用途多為建設廠房。其中預計34.2%用於建設新瓊脂生產廠房；33.8%用於建設新生產產房；11.5%用於在印尼建設卡拉膠廠房；11%用於為廠房建設提供資金；9.5%為一般營運資金。

記者：馬迪帆

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