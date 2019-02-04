AEON信貸財務（0900）截至八月底的上半年純利為1.9億元，按年減少17.7%，每股基本盈利為0.4547元，派中期息每股0.22元，按年持平。

集團提到，雖然本港失業率不到3%水平，但經濟前景不穩定開始影響到集團的資產質素，期內減值虧損及減值準備增加32.9%至1.243億元，2018/19財年中期為9350萬元。

上半年AEON信貸財務的收入為6.549億元，按年持平﹔利息收入為5.67億元，按年持平﹔淨利息收入近5.3億元，按年微增0.8%﹔信用卡業務收入按年增2.8%至4.98億元，私人貸款業務收入跌8.9%至1.43億元，保險收入按年增近14%至1405.1萬元。

按地區分類計，來自香港業務的收入為6.476億元，按年增2.5%，集團指是歸因於信用卡銷售額的增加和循環應收信用卡賬款的增長，但亦由於廣告支出增加及資產質素出現惡化，分類業績減少14.4%至2.418億元。

中國方面，三間小額貸款附屬公司表現繼續不理想及銷售繼續下跌，導至期內營業收入減少66.4%至僅730萬元，期間虧損增至1130萬元，2018/19年中期的虧損為670萬元。集團又預期中國業務不會有任何重大性改善，並將重新評估三間小額貸款附屬公司的業務前景，尤其是位於瀋陽的小額貸款附屬公司。

集團提到，中美貿易戰可能不會很快結束，加上現時香港社會持續動蕩，必然對經濟帶來負面影響，將密切關注事態發展並採取相應的預防措施，尤其是潛在失業率增加方面，可能會在下半年加速資產質素的惡化。

其他報道：

【A股午市】滬深兩市齊跌 上證半日跌0.4%

【陳德霖退休】陳德霖：「第一次退休」 會多留時間予家人

【新股上市】百威上市曾升4.8% 楊克：對香港長遠有信心

【申請破產】FOREVER 21於美國申請破產保護

【收購品牌】傳復星旅文洽溝Thomas Cook品牌名稱