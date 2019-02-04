恒指今早先跌後反彈，今早開市前內地公布勝預期的PMI數據，而周末美國亦回應有關阻止中概股上市的傳聞，恒指低開110點後，最多曾跌168點，其後止跌回升，最多升135點，收市以接近半日高位收，收報26088點，升134點或0.52%，成交金額362億元；國指升60點或0.59%，報10209點。

中石化（0386）升2.17%，收報4.7元，是升幅最大的藍籌，而勘探獲得重大發現的中石油（0857）升2.02%，收報4.04元，另一桶油中海油（0883）升0.5%，收報12.02元。

石藥（1093）跌0.76%，收報15.74元，是跌幅最大的藍籌。中移動（0941）升1.8%，收報65.15元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻21點；友邦（1299）跌0.47%，收報73.65元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低11點。

全球最大啤酒生產商百威英博分拆的百威亞太（1876）今早上市，半日收市報28.8元，較招股價27元，升6.6%，最高曾見28.85元，升6.8%。

Thomas Cook早前申請破產，據《泰晤士報》報導，復星旅遊文化（1992）目前在討論競購其品牌名稱和部分剩餘資產。

美國國際貿易委員會（ITC）決定對半導體設備及其下游產品發起兩起337調查。TCL、海信、聯想等企業捲入調查。TCL電子（1070）半日跌2.7%，報3.9元，海信家電（0921）報7.48元，跌1.5；聯想（0992）跌0.3%，報5.26元，聯想控股（3396）報17.08元，跌0.58%。

中遠海能（1138）旗下全資子公司大連油運已被美國財政部外國資產管制局（OFAC）列入特別指認國民名單，開市挫25%，其後最多跌29.5%，收市報3.44元，跌21.8%。

達芙妮（0210）半日再挫32%，收報0.202元，最多曾跌44%。

反修例運動持續，港鐵（0066）跌0.34%，收報44.2元、九龍倉置業（1997）跌0.47%，收報42.75元。

國務院副總理胡春華表示，要盡快遏制生豬生產下降趨勢，確保明年元旦春節期間供應，力爭明年基本恢復到正常水平。萬洲（0288）升0.43%，收報6.98元。

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