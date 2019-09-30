今日是金管局總裁陳德霖在任最後一天，他指今次是「第一次退休」，會花多些時間陪伴家人、運動和旅行，與10年前休息回任金管局總裁不同，現在年齡適合計劃退休。至於未來再任公職，他指過去不時有傳言，說他是一些「空缺」的人選，最終沒有成真，現時沒有時間計劃太多往後生活，但會多留時間予家人。

財政司長陳茂波上周稱研究放寬按揭保險協助上車。陳德霖任內曾多次調低按揭上限和加強壓力測試增加上車難度，他回應指措施從按揭信貸供應減低樓市需求，八輪措施後首期要求提高，對希望置業但首期不足買家「有小小阻人發達」，不過他不希望重覆1997年泡沫樓價最多下跌66%的痛苦經歷，現時按揭保險也幫助收入足夠的首期不足的家庭上車。美國即使減息，美息短期走勢分歧，認為現時按息不過3厘不算高。

對於香港現時局勢，陳德霖對現况感痛心，香港有今日成果得來不易，堵路、暴力行為等不只影響行業正常活動，亦影響投資者信心，因為金融中心根基是法治，違法行為削弱對尊崇法治的形象，呼籲局面儘快結束，才能展開對話。

記者：歐陽偉昉

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