中美貿易談判不明朗，加上今早內地公布的9月份製造業PMI連續5個月於50的盛衰分界線，港股今早低開110點或0.43%，報25844點，成交金額25億元；國指今早低開59點或0.59%，報10089點。

在鄂爾多斯發現3.58億噸石油儲量的中石油（0857）升1.77%，報4.03元，是升幅最大的藍籌；澳門在假期期間，酒店訂房情況一般，金沙中國（1928）跌1.69%，報34.85元，是跌幅最大的藍籌。中移動（0941）升0.7%，報64.45元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻8點；連日回購的騰訊（0700）跌1.64%，報324元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低42點。

中遠海能（1138）旗下全資子公司大連油運已被美國財政部外國資產管制局（OFAC）列入特別指認國民名單，開市挫25%，報3.3元。

中國商務部9月27日公告，美國國際貿易委員會（ITC）決定對半導體設備及其下游產品發起兩起337調查。TCL、海信、聯想等企業捲入調查。TCL電子（1070）跌3.24%，報3.88元，海信家電（0921）報7.6元，無升跌；聯想（0992）跌2%，報5.17元，聯想控股（3396）報16.82元，跌2.1%。

另外，據美國方面公告，涉案企業還包括台灣的台積電、聯發科等。手機設備股下跌，瑞聲（2018）跌1.68%，報41元；舜宇（2382）跌1.49%，報112.7元。

傳復星旅遊文化（1992）有意競購THOMAS COOK的品牌名稱。開市無成交。

周末再有示威衝突，而明日亦為假期，港鐵（0066）跌0.79%，報44元。

百威亞太（1876）掛牌，開市升1.5%，報27.4元。

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