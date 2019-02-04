受到傳聞美國要中概股退市影響，美股三大指數周末下跌，道指跌70點，而周末美國財政部回應稱，美國政府目前無計劃阻止中資企業在美國證券交易所上市，美股期貨今早上升，道期現升68點。

港股ADR周五跌221點或0.86%，報25733點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌2.67%，折合報320.61元；匯控（0005）跌0.15%，折合報59.81元；建行（0939）跌1.19%，折合報5.85元。

今日焦點股份可留意：

內地假期，北水續停。

中美貿易角力持續，好淡消息近期反覆出現，即使美國回應阻止中概股到美上市一事，道期亦升幅有限；另外，國務院副總理劉鶴將率團在10月7日之後前往美國進行經貿磋商，留意貿易股表現。

周末再有示威衝突，而明日亦為假期，留意反修例相關股。

中石油（0857）指在鄂爾多斯發現3.58億噸石油儲量。

傳復星旅遊文化（1992）有意競購THOMAS COOK的品牌名稱。

中國商務部9月27日公告，美國國際貿易委員會（ITC）決定對半導體設備及其下游產品發起兩起337調查。TCL、海信、聯想等企業捲入調查。據美國方面公告，涉案企業還包括台灣的台積電、聯發科等。

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