恒指上周五跌87點，收報25954點，成交金額531億元。受多項利淡因素影響，港股持續向下。「烏克蘭門」事件繼續發酵，有證據證明特朗普曾要求烏克蘭總統調查總統選舉對手拜登父子，最新更有影片顯示特朗普向外交人員稱泄密者近乎是間碟，即使共和黨控制參議院，市場仍擔心彈劾一事仍會出現變數。另外，美國就違反伊朗禁令制裁包括中遠航運在內的多家中國企業，又傳華為豁免禁令將不獲延長，貿易戰增添變數；上周五更傳來白宮考慮對中國採取資本限制。再加上8月份全國規模以上工業企業利潤下跌2%，繼7月反彈2.6%後再度下跌。

走勢上，恒指創出連續10支陰燭，沽壓非常沉重；但如此漫長的跌浪，或多或少也消化了不少沽盤，近日在26000點關口則初見反覆，並且在多個利淡出現下未有向下突破。同時一些弱勢股，例如港資股都稍為回升，市况短期不應該太差，甚至本周出現反彈也不出奇。只是恒指10連陰的次數非常罕見，反映市底相當弱，結果上周也繼續以陰燭下跌。

9連陰後 市况多一般

2006年、2014年及2016年都曾出現9連陰，最近兩次出現後市况表現都一般，10日後的回報分別跌3.5%及5.2%。

今年港股反覆，濠賭股亦跟隨，年初至今一直被澳門賭收牽着走。澳門8月賭收按年跌8.6%至242.62億澳門元，為連續兩個月錄得按年跌幅，表現遜市場預期。首8個月累計賭收1982.18億澳門元，跌1.9%，跌幅較7月的0.9%擴闊1個百分點。數據公布後，濠賭股就持續下跌。但其實每月賭收水平大致平穩在250億元左右，與去年相差不遠，僅個別月份會有20億元的上下波動。因此，趁賭收下跌、股價回落時買入，是一個可考慮的博反彈策略。

9月澳門博彩收入不差

事實上，9月快將結束，市場預期表現理想。大和發表報告，表示經實地視察後，預測9月首八日的澳門博彩總收入約為61億元(澳門元‧下同)，相當於ADR約7.63億元，較8月份的ADR低約2.5% 。該行預期，貴賓廳轉碼數或按月升7%至8%。該行認為在低基數的情况下，9月份澳門博彩總收入（GGR）按年增長3%至226.11億元。

博反彈對象可選金沙中國（1928）。集團第二季淨收入增長1.4％至21.4億美元，經調整EBITDA則升2％至7.65億美元，表現遜預期，主因是集團正進行改裝擴建的「倫敦人」項目，金沙城中心因改造工程要關閉部分賭廳而影響收入，而高端中場淨贏率下跌也拖累增速。前者是為了往後有更好的增長，短期業績受到影響股價受壓，反而是低吸的機會。至於淨贏率本身就較為波動，與集團的基本因素相關性有限。

金沙中國股息升至5.8厘

事實上，雖然收入盈利放緩，但第二季經調整EBITDA利潤率為35.6%，同比提升20個基點，管理層控制成本相當出色。

金沙中國此前兩次低位均是33.6元，現價開始接近。經過近期調整後，股息率已升至5.8厘，相當豐厚。短期而言，該股受壓，但隨着項目預計2020年底至2021年初完工，往後又會重拾增長動力。主要風險是中美全面決裂，作為美資的金沙會成為中方報復的對象。

[張兆聰 還看今朝]