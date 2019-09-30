就有外電指美國打算要求在美國上市的中概股退市，美國財政部昨日發表聲明回應稱，美國政府目前無計劃阻止中資企業在美國證券交易所上市。

彭博引述財政部發言人透過電郵的回應稱，美國政府現時沒有考慮阻止中國企業在美國各大證券交易所上市。上周五（27日）路透報道，指美國政府正研究多種手段，以限制美國投資者的資金流向中國，當中包括要求在美國上市的中概股退市，以及研究如何限制美國企業管理的股票指數中的中資成分股，和限制美國政府退休基金投資中國市場。報道又引述消息人士指，總統特朗普同意有關研究，但仍處初步階段，未有決定、亦無執行時間表。

未回應其他限制措施

不過，財政部的電郵只回應了中資企業在美上市事宜，對於報道所指其他限制措施未予置評。路透的相關報道曾觸發上周五在美國上市中概股急挫，當中阿里巴巴收市跌5.15%、京東跌近6%、百度跌3.67%。

美股三大指數之一的納斯達克稍早前也回應稱，納斯達克指數市場的一大關鍵核心，在於對所有符合上市要求的企業提供非歧視和公平的准入標準，這使得納斯達克能夠創造出一個有活力的市場，並為美國投資者提供多元化的投資機會。