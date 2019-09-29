匯控（0005）行政總裁范寧（John Flint）在8月初突然宣布辭任，上台僅一年半。據

英國《星期日泰晤士報》報道，匯控已任命獵頭公司Egon Zehnder從外部物色新的行政總裁人選，而下任行政總裁人選名單中，包抬花旗集團高層鮑史汶（Stephen Bird）及現任皇家太陽聯合保險（RSA Insurance Group）行政總裁赫斯特（Stephen Hester）。

報道續指，集團對行政總裁人選最重要的考量，是其在亞洲的工作經驗。除了外部人選，現時匯控臨時行政總裁祈耀年（Noel Quinn）亦是其中一個熱門人選。至於花旗的鮑史汶，曾於2012至2015年間領導花旗亞太區消費金融業務；而赫斯特曾任蘇格蘭皇家銀行首席執行官接近5年，後於2014年加入RSA。

匯豐在8月初宣布范寧辭任時並沒有交代原因。當時，集團主席杜嘉琪曾經指出，范寧離任是雙方共同的協議，又直指希望新CEO有更強執行能力，在資源調配方面亦能做得更好。而同一星期內，在匯豐工作了27年，擔任大中華區行政總裁的黃碧娟亦宣布離任，匯豐發言人當時更表示，將不再設大中華區行政總裁一職。