財政司司長陳茂波今日在網誌上再就本港經濟表態，除了重申第三季GDP結果大家可能已「心中有數」，本港經濟或將陷入技術性衰退之外，他亦提到，今個財政年度將不排除出現財政赤字。

本港對上一次出現財赤已要數到2004/05財年，當時錄得134億元赤字，之後14年來都一直盈餘。陳茂波在網誌中解釋，一方面企業盈利受壓將令利得稅收入受到影響；物業及股票市場交投轉趨淡靜，料相關印花稅收入將沒有預期般理想；此外，啟德一幅早前被撻訂的商業用地，上星期再度流標，可見全年賣地收入亦存在變數。加上政府近月推出紓緩措施的支出，因此，雖然陳茂波在今年初發表的財政預算案中估計2019/20財政年度可能有168億元盈餘，但考慮到上述變數，不排除最終會出現財赤。

不過，其實今年初陳茂波在公布財政預算案時，就已經預計會有財赤，因為他在預算案中提到今年將回撥212億元的房屋儲備金至財政儲備，卻估計只有168億元盈餘，換句話說如果撇除這筆房屋儲備金，財爺早就預計明年會出現約50億元的財政赤字。

另外，陳茂波指，本港出口已連跌10個月；零售銷售亦連跌6個月，8月份數字將在本周三（10月2日）公布，但按市面情況來看，亦難言樂觀。隨著第三季即將結束，本季GDP的估計數字在10月底才發布，但大致情況大家現在也許已「心中有數」。但陳茂波強調，政府財政實力穩健，在現時經濟面對較大下行壓力的時候，不論企業或打工仔都需要較多支援，政府不宜削減開支，會善用多年累積的財政儲備，適時考慮推出逆周期措施，刺激經濟、紓解民困。