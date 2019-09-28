中美關係再度升溫，有外電指，白宮考慮限制美國投資資金流入中國市場，以及將美國上市中企除牌，消息拖累中概股表現。美股大市方面，道指早段曾升121點，高見27012點，但報道一出即轉勢向下，收市跌70點或0.26%，報26820點。標指同樣先升後跌，收報2961點，跌15點或0.83%。納指跌91點或1.13%。總結本周，道指、標指及納指分別跌0.43%、1.01%及2.19%。

內地直播平台虎牙大跌9.44%、內地電商京東跌5.95%、阿里巴巴跌5.15%、網易跌4.63%、百度跌3.67%。道指成份股中，對貿易戰敏感的波音跌1.04%，拖累道指跌27點；能源巨擘雪佛龍跌1.3%；拖累跌10點；蘋果跌0.49%，拖累跌7點。

港股ADR比例指數跌222點或0.86%，收報25731點，恒指夜期低水286點，收報25669點。騰訊（0700）ADR折合報320.59元，較港收市低2.67%。聯通（0762）ADR折合報8.08元，較港收市跌1.4%。工行（1398）及建行（0939）ADR折合分別報5.12元及5.85元，較港收市低1.35%及1.20%。