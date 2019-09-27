德國眼科公司德視佳（EuroEyes）（1846）來港上市，將於下周一起招股，招股價介乎每股6.2元至8.8元，每手1000股，入場費最多為8888.68元。公司此次全球發售7933萬股，其中10%為香港公開發售。以中位數計，集資約5.27億元。

德視佳主要收入來源為視力矯正服務，包括港人熟知的激光手術如全飛秒（Smile）及半飛秒（Lasik），亦有眼內隱形眼鏡手術（ICL）。公司於2013年進入內地市場，現時過半收益依然來自德國，但內地市場所佔收益近兩年增長快速，於去年已佔總收入28.2%。-

截至去年12月31日，公司錄得4296萬歐元（約3.68億元）收益，按年上升16.2%。去年期內溢利錄得429萬歐元（約3676萬元），按年大幅倒退50%，主要是由於2017年公司錄得大宗其他收益所致，去年毛利依然錄得33%的升幅。

德視佳主席、執董兼行政總裁Jørn Slot Jørgensen表示，公司未來將大力開拓中國市場，計劃每年在內地多開兩間新診所，今年已在北京及杭州新開，明年則選址在成都及重慶。被問及是否憂慮近期中國經濟下滑影響消費意欲，他表示，即使2008年全球金融海嘯時公司在德國的生意都未有受到影響，不認為中國經濟會影響業務。

近年眼科公司開始有意於香港上市，港醫林順潮創立的希瑪眼科（3309）去年掛牌，今年年初主打在香港做Smile手術、由藥康明德（2359）持股的清晰醫療集團亦遞表申請上市。

記者：馬迪帆

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