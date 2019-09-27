皮具製造及零售商時代集團（1023）公布，截至今年6月底止全年業績，年內純利為1.26億元，按年跌51.1%；營業額為24.41億元，按年升5.9%；每股盈利12.97仙；派末期息每股2仙，連中期息全年派息每股8仙。

集團主席兼執行董事楊華強表示，雖然集團面臨中美貿易戰、歐洲經濟前景不明朗等因素，但是他認為集團未必會靠美國市場，未來仍會繼續積極拓展零售業務，尤其是在大中華區。

集團在去年11月收購意大利男裝皮鞋品牌A. Testoni，因此略微攤薄代理品牌收益，零售分部稅前溢利按年跌64.2%至790萬元。楊華強指，集團會逐步收窄品牌的虧損，目標是在未來3年內達至收支平衡。

對於本地零售業務情況，公司副總經理兼執行董事楊健表示，集團未來1年打算在中港兩地開12-15間新店，本地佔其中2-3間。他同時提到，因應本地零售市道不景，不少業主都對減租持開放態度，其中太古廣場及崇光百貨已經確認減租，又認為集團在商場租務上的議價能力較高，因此會繼續與業主磋商。

記者：葉子晴

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